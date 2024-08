La actitud que Tamara Pettinato adoptó frente al escándalo por sus videos con Alberto Fernández en la Casa Rosada indignó a Yanina Latorre, quien a la vez comparó a la mediática con Jey Mammón.

“A Tamara la está matando la misma soberbia que lo mató en su momento a Jey Mammón”, reflexionó la panelista de LAM en referencia a la controverisa de Juan Martín Rago con Lucas Benvenuto.

“Cuando te pasan estas cosas, es mejor sentarte y decir, ‘tienen razón, no tendría que haberlo hecho. Fui una pelot… Era el presidente, no se toma cerveza a la una al mediodía’”, argumentó Latorre.

El regreso de Jey Mammon a la TV. Fuente: Captura de imagen de video subida por Socios del Espectáculo.

Entonces, enfatizó: “Ahí nos desarticula a todos y nadie más la puede criticar”.

“Lo mismo le pasó a Jey Mammón. La soberbia les gana. Duplican, duplican y la cancelación no termina nunca. ¿Dónde está Jey Mammon ahora?”, ninguneó al conductor de Splendid y NET TV.

LA CRÍTICA DE ÁNGEL DE BRITO A TAMARA PETTINATO

“Yo de Tamara lo que no entiendo es que si ella dice ‘no hice nada, me están matando todos’, ¿por qué toma ese rol de delincuente dDe salir corriendo todo el tiempo? De no hablar...”, disparó el conductor de LAM.

Ángel de Brito.

“Si antes se paraba y daba nota y hablaba de todos los temas, y libremente en sus columnas destrozaba a todo el mundo. Estaba casado, soy una boluda, me mandé un moco”, chicaneó Ángel de Brito a Tamara Pettinato.