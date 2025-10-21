La versión de que había famosos entre los estafados por la empresa Pernil Party se conoció ayer, y ahora Sabrina Carballo contó en primera persona cómo fue que cayó en la trampa, al igual que la esposa del actor Carna Crivelli, o el músico Marcelo Moura, bajo la mentira de que le habían robado la camioneta con la comida y que no podía entregar el pedido.

“Yo lo contraté porque busqué en internet, en Perniles, y la verdad es que me equivoqué porque no me fijé en su Instagram. (...) Después cuando me estafó, entré a su Instagram y me di cuenta que eran todas denuncias”, arrancó la actriz.

Entonces, contó el desliz del delincuente: “Me metió la excusa el día antes del bautismo. Entonces yo le dije, ‘tranquilo, siento mucho lo de tu hija, pero no te preocupes porque es mañana’. (...) Y después, el día del bautismo yo veía que ya era tarde, entonces le empecé a llamar, a escribir, pero nunca me contestó”.

Sabrina Carballo escrachó al cocinero que la estafó con el pernil.

“Tuve que llamar a pedir deliveries de pizza porque no tenía comida. (...) Más allá de la plata que perdí, es indignante. En el caso de mi hija éramos poquitos, pero te arruina momentos muy importantes. Es un estafador. Es una lacra”, continuó.

Al final, Sabrina Carballo se sinceró: “Es una angustia. Pero aparte es una desesperación. Porque empieza la señora del salón a decirte. ‘Che, Sabri, mirá que no vino el del Pernil’. Y vos estás tratando de atender a la gente...”.

La millonaria estafa al cantante de Virus en su casamiento

Marcelo Moura, el cantante de Virus, contrató a Pernil Party para su casamiento: “Nos cobraron cuatro mil dólares por adelantado y nunca aparecieron. Habíamos confiado porque antes habían cumplido en eventos menores”.

En este caso, el evento era para 120 personas, y sucedió en diciembre de 2024. Pero Claudia Arce, la esposa de Carna Crivelli, fue víctima del en 2019.