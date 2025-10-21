Carmen Barbieri, histórica vedette del teatro argentino, regresó al corazón de la revista porteña y fue ovacionada de pie en el Teatro Nacional Cervantes, en el marco del exitoso espectáculo “La Revista del Cervantes”.

El show, que rinde homenaje al género revisteril argentino, se ha convertido en un fenómeno teatral desde su estreno en mayo, con localidades agotadas y 18 nominaciones a los Premios Hugo.

Carmen Barbieri en La Revista del Cervantes

La reconocida artista fue invitada especial del espectáculo y vivió una noche inolvidable cargada de emoción, nostalgia y arte. Desde su llegada al emblemático teatro, Carmen Barbieri fue recibida por Gonzalo Demaría, director del Teatro Nacional Cervantes, y ovacionada por el público y el elenco completo, que la homenajeó por su inmensa trayectoria en la escena revisteril.

Ovación de pie para Carmen Barbieri, tercera generación de artistas

Durante el espectáculo, Carmen revivió emociones al ver sobre el escenario a personajes como Tato Bores, Enrique Pinti y emblemáticas vedettes, interpretados magistralmente por Marco Antonio Caponi, Sebastián Suñé y Mónica Antonópulos, respectivamente. Al escuchar “Gira Gira” en la voz de Alejandra Radano, no pudo contener las lágrimas, en una noche que ella misma definió como “pura emoción”.

“Gracias por este tributo al género revisteril y a quienes hicieron la historia de la revista porteña y argentina”, expresó conmovida ante una sala colmada que no dejaba de aplaudir.

“La Revista del Cervantes”: el fenómeno teatral del año

La Revista del Cervantes es el espectáculo musical que está marcando un hito en la cartelera porteña. Dirigido por Gonzalo Demaría, cuenta con un elenco de más de 60 artistas entre actores, bailarines y músicos de la Orquesta del Cervantes y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Debido al éxito, la temporada se extendió hasta fin de año.

Backstage con las nuevas vedettes: “¡Yo vuelvo a ponerme las plumas!”

En camarines, Carmen Barbieri se mostró feliz y agradecida. Posó para fotos con figuras como Mónica Antonópulos, Alejandra Radano, Carlos Casella, Marco Antonio Caponi, y las vedettes cómicas Romina Groppo, María Rojí y Jessica Abouchain. Bromeó diciendo:

“¡Con Antonópulos y ustedes tres yo vuelvo a ponerme las plumas!”