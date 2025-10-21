Carlos Sadness vuelve a sorprender con el lanzamiento de su nuevo single “La Vida Perfecta” (Esmerarte, 2025), una sátira musical que desnuda el concepto de las “vidas escaparate” en redes sociales.

La canción, lanzada este 21 de octubre, marca el cierre de la etapa de su exitoso álbum Realismo Mágico y el inicio de un nuevo ciclo creativo del artista catalán.

“La Vida Perfecta”: crítica social en clave de indie tropical

Con su característico estilo de indie pop tropical, Carlos Sadness transforma la crítica social en una melodía luminosa, bailable y pegadiza. “La Vida Perfecta” combina una base festiva con letras cargadas de ironía, donde el artista canta:

“Adiós a la vida perfecta, adiós a la ciencia ficción. Tan solo quiero volver a ser yo”.

El single refleja el hastío de una generación que se ve presionada por modelos de éxito y felicidad artificial. Carlos expone con sensibilidad y humor las contradicciones de una cultura obsesionada con la imagen y la validación digital.

🗣️ “La abundancia solamente sirvió para ver más claro el vacío. Una canción para los que nos hemos cansado de fingir ser perfectos”, explica el propio Sadness.

Carlos Sadness: giras internacionales y nuevos proyectos en 2025

Con este lanzamiento, el artista barcelonés abre una nueva etapa creativa, mientras continúa con su gira internacional 2025, que lo llevará por los principales escenarios de España y Latinoamérica. Entre las fechas confirmadas se destacan:

23 de octubre – Teatro Cedrus (Pachuca, México)

24 de octubre – Sala Forum (Puebla, México)

25 de octubre – Pulso GNP (Querétaro, México)

14-15 de marzo 2026 – Vive Latino (CDMX)

15-16 de mayo 2026 – Interstellar (Sevilla)

📍 Todas las fechas y entradas disponibles en carlossadness.com

“Realismo Mágico”, el álbum que lo consolidó como referente del pop alternativo

La Vida Perfecta es el último single derivado del álbum Realismo Mágico (2024), nominado al Latin Grammy 2024 por Mejor Diseño de Empaque. El disco fue producido y diseñado artísticamente por el propio Sadness, y contó con colaboraciones de artistas como Ximena Sariñana, Carla Morrison y Melissa Robles.

Además, el artista catalán ha lanzado recientemente colaboraciones exitosas como:

“Un Rayito” con Suu (para el documental de Dulceida)

“Quemar Mis Barcos” junto a Nasa Histoires

“Tus Fotos”, en coautoría con Salomón Beda

Carlos Sadness: cifras, logros y un fenómeno que no se detiene

Con más de 100 millones de reproducciones en Spotify, 35 millones de views en YouTube y 10 discos de oro, Carlos Sadness es uno de los referentes del indie pop en español más influyentes de la última década. Fue el único artista español en integrar la banda sonora oficial de FIFA 21 con su hit “Aloha” (junto a Bomba Estéreo).

Sadness se distingue por su capacidad para unir crítica social, poesía cotidiana, y una estética visual cuidada, convirtiendo cada canción en una experiencia sensorial y emocional completa.