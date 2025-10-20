En Puro Show dieron a conocer una historia que conmovió a todos. Se trata de Romina, la hija del exmarido de Edith Hermida, quien fue sometida a una delicada operación en la cabeza tras una malformación arteriovenosa, y que hoy continúa recuperándose después de un año muy difícil.

“Edith se casó con un señor que ya tenía una hija de tres años, Romina. Luego tuvo a Paloma, su hija biológica, y estas dos chicas se convierten en hermanas. Ella mantuvo siempre el vínculo con Romina por el lazo de hermanas que unía a las chicas”, contó Fernanda Iglesias al aire.

Pero todo cambió hace poco más de un año, cuando Romina fue internada de urgencia: “Tuve una malformación arteriovenosa en la sangre y me hicieron una intervención en la cabeza”, detalló la joven.

Edith agregó: “Iba a hacer algo de rutina, pero la intervención salió mal y tuve un derrame cerebral grave. Eso la llevó a estar 20 días en terapia intensiva. Tuvo dos shocks sépticos y un problema pulmonar".

Durante todo ese tiempo, Edith no se despegó de su lado: “Yo no podía creer. En un momento pensé: 'esta piba se va a morir’. Mi hija estaba muy angustiada”, confesó la conductora, muy movilizada al recordar aquellos días.

A pesar de que Romina no es su hija biológica, Edith se convirtió en su gran sostén: “Yo la quiero mucho a ella”, cerró la joven, a flor de piel y feliz por este vínculo que lograron formar.

Romina: “Yo la quiero mucho a ella (por Edith Hermida)”.

