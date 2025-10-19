Tras los rumores, llegó la confirmación de que Nico Vázquez y Dai Fernández comenzaron una relación sentimental tras ser compañeros en la obra Rocky.

Gonzalo Gerber, expareja de la actriz, no habría tomado muy bien la noticia, según reveló Puro Show, dado que tenía cierta admiración por Nicolás.

“Estoy re mal y angustiado”, le habría revelado a los periodistas del programa de ElTrece, luego de que se viera juntos a Nico y Dai paseando por Colegiales.

Foto: Instagram (@gonzalo.gerber)

QUÉ HACE GONZALO GERBER

Mientras tanto, él sigue trabajando. Es bailarín del staff de Cazzu y la rompió en su última presentación.

No sólo brilló como habitualmente, sino que sus apariciones cerca de la cantante le dieron especial preponderancia en redes sociales.