El viernes murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan. En el 2021 contó que padecía cáncer de pulmón con metástasis y la triste noticia de su fallecimiento en las últimas horas generó conmoción entre sus seguidores.

Al igual que su hermano, se dedicó al periodismo pero tenía un bajo perfil, en el 2013 tuvo a su hijo León con Mey Scápola, la hija de Mercedes Morán. Ángel de Brito dio a conocer la información de su deceso y muchos usuarios le dejaron emotivos mensajes en sus redes sociales.

“QEPD Mariano, Dios te enviará junto a él”, “Triste noticia. Abrazo al cielo a los dos y condolencias a su familia”, “Descansa en paz, el reencuentro con Juan”, “Lo siento mucho. Gran ser humano. Buen compañero”, entre otros, fueron algunas de las frases en su honor.

ASÍ RECORDABA MARIANO CASTRO A SU HERMANO GEMELO

El martes 2 de marzo de 2004, a las 18:50, el periodista Juan Castro cayó desde el balcón de su departamento ubicado en el primer piso de El Salvador 4753, en el barrio porteño de Palermo. Falleció el 5 de marzo a las 2:30 de la madrugada, como consecuencia de un paro cardíaco derivado de una falla multiorgánica provocada por un virus intrahospitalario.

El año pasado se cumplieron 20 años de su muerte y su hermano, Mariano, lo recordaba así: “Extraño lo hermano que era conmigo porque ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imagínate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro”.

“Hay algo que quiero decir y creo que nunca lo dije porque lo vengo pensando desde hace mucho tiempo.Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo”, contó entonces.

Ya agregó: “Mi mamá siempre decía que Juan era una persona nobley así fue como se desenvolvió en el trabajo. Me encuentro con gente que trabajó con él y siempre tienen un recuerdo hermoso de un tipo que era un amigo. Era lindo trabajar con él”.

