Las playas de Brasil fueron el escenario del reencuentro más esperado por Florencia Bertotti. La actriz y cantante argentina viajó junto a tres amigas y compartió con sus 2,5 millones de seguidores en Instagram imágenes llenas de alegría, complicidad y nostalgia.

En cada foto, la protagonista de Floricienta dejó ver que su energía sigue intacta: natural, luminosa y profundamente agradecida por los pequeños placeres de la vida.

“¡Río con amigas! Y unos días de volver a los 17, hablar hasta quedarse dormidas y compartir boludeando 24/7”, escribió en una de sus publicaciones, acompañando postales donde se la ve radiante sobre la arena dorada, vestida con un vestido blanco de estampado verde, el mar Atlántico de fondo y una sonrisa contagiosa.

Durante su estadía, Florencia Bertotti mostró cómo vivió el viaje “a pleno”: entre helados, mates, shopping, días de sol y lluvias repentinas. “Gracias vidita, lo logramos después de mucho tiempo. Ojalá sea el equipo completo la próxima”, escribió, dejando entrever la emoción de un reencuentro postergado que valió cada minuto.

Florencia Bertotti en Brasil: el reencuentro con amigas que la hizo “volver a los 17”. Crédito: Instagram

FLORENCIA BERTOTTI EN RIO: AMIGAS, LOOK RELAJADO Y TIEMPO PARA COMPARTIR

En otra imagen, la actriz aparece con su melena rubia al viento, gafas redondas y una remera rayada, disfrutando del simple placer de estar presente, lejos de la rutina y del ruido mediático. También compartió una escena íntima desde el hotel: en pijama, riendo junto a una de sus amigas, en ese tipo de momentos que recuperan la ligereza de la adolescencia.

Más allá de las postales paradisíacas, el viaje de Bertotti reflejó un mensaje claro: hacerse tiempo para compartir vale la pena. Su publicación, que reunió miles de likes y comentarios, se volvió un recordatorio sobre la importancia de cuidar los lazos que realmente nutren.

Y, como un eco de su legado televisivo, la esencia de Floricienta sigue vibrando en cada gesto: las flores amarillas, la alegría simple, la celebración de la amistad. Porque para Florencia Bertotti, la magia nunca desapareció; solo cambió de escenario —de los estudios de grabación a las playas de Brasil—, pero sigue brillando igual.