Mario Pergolini sorprendió a todos en Otro Día Perdido al relatar una anécdota desopilante con Lioenl Messi. El conductor, fiel a su estilo, no se guardó nada y compartió el momento en el que el capitán de la Selección Argentina lo dejó sin palabras con una frase lapidaria.

Todo arrancó cuando Laila Roth le preguntó si alguna vez había conocido a Messi en persona. Pergolini no dudó y largó: “Sí, una vez. La Selección se despedía en River y yo conducía el evento. La única condición que puse fue poder ir con mi hijo Matías, que es fanático del fútbol, y que él pudiera estar en el vestuario con los jugadores”.

Leo Messi y Mario Pergolini (Fotos: captura eltrece y Instagram)

La historia, digna de una película, tuvo su pico de comedia cuando Messi se puso a jugar con Matías. “Messi le pasa la pelota, mi hijo se la devuelve, van y vienen… hasta que en una de esas me la pasa a mí”, recordó.

“SOS HORRIBLE”: MARIO PERGOLINI REVELÓ LA FRASE DE LEO MESSI EL DÍA EN QUE SE CONOCIERON

“Yo la toco y rompo la única ventana que había en todo el lugar”, contó Pergolini, mientras el estudio estallaba de risa.

Pero lo mejor vino después. “Messi me mira, se acerca y me dice… y esto te juro que es real, no creo que se lo haya dicho a nadie más en el mundo: ‘Sos horrible’”, relató el conductor, generando una ovación entre los presentes.

El humorista Rada no dejó pasar la oportunidad y acotó: “No puedo entender cómo todas las anécdotas con Mario siempre terminan mal”. Pergolini, lejos de achicarse, remató: “Jugué con Messi y me dijo ‘sos horrible’. Lo tengo certificado”.

