Del 13 al 19 de octubre, celebrá el Día de la Madre de una forma inolvidable: accedé a beneficios exclusivos en entradas para los shows que más disfruta.
Carlos Vives, Rauw Alejandro, Eladio Carrión, Diego Torres, Music Wins, Cazzu, Alejandro Sanz, La Konga y Ke Personajes son solo algunos de los artistas con promociones especiales durante esta semana única.
Además, al comprar tu entrada participás automáticamente por increíbles experiencias personalizadas en los shows:
✅ Meet & Greet con el artista
✅ Entradas Early Entrance
✅ Acceso al Soundcheck
✅ Merchandising oficial
✅ Pack de gastronomía especial
✅ Espacios Hospitality y parking preferencial
La promoción estará vigente solo del 13 al 19 de octubre ingresando a este link https://ahoraesperalavos.carrd.co/