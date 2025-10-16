La joven artista Daniela Milagros lanza su esperado álbum debut, titulado “ATTENTION ATTENTION”, una obra conceptual que recorre las distintas fases de una obsesión amorosa a través de ocho canciones intensas, vulnerables y cargadas de pasión.

Desde la atracción inicial hasta el descontrol emocional, cada tema del disco representa una escena cinematográfica dentro de un viaje emocional sin retorno.

Tracklist de ATTENTION ATTENTION:

Fantasía

Ego

Hipnotiza

Adrenalina

Si tú no estás

Que la noche diga

Attention

Psycho Killer (versión del clásico de Talking Heads)

Siete de los ocho temas fueron compuestos por Daniela Milagros junto a su hermano y guitarrista Rodrigo de Miguel, consolidando una identidad sonora auténtica y personal.

La portada del álbum —diseñada por la propia Daniela— está inspirada en un thriller romántico, fusionando misterio, elegancia y un sutil toque de peligro.