La joven artista Daniela Milagros lanza su esperado álbum debut, titulado “ATTENTION ATTENTION”, una obra conceptual que recorre las distintas fases de una obsesión amorosa a través de ocho canciones intensas, vulnerables y cargadas de pasión.
Desde la atracción inicial hasta el descontrol emocional, cada tema del disco representa una escena cinematográfica dentro de un viaje emocional sin retorno.
Tracklist de ATTENTION ATTENTION:
- Fantasía
- Ego
- Hipnotiza
- Adrenalina
- Si tú no estás
- Que la noche diga
- Attention
- Psycho Killer (versión del clásico de Talking Heads)
Siete de los ocho temas fueron compuestos por Daniela Milagros junto a su hermano y guitarrista Rodrigo de Miguel, consolidando una identidad sonora auténtica y personal.
La portada del álbum —diseñada por la propia Daniela— está inspirada en un thriller romántico, fusionando misterio, elegancia y un sutil toque de peligro.