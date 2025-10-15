Wanda Nara se convirtió en el centro de las risas en el segundo programa de MasterChef Celebrity. Tras su divertido cruce con Maxi López, la conductora protagonizó un blooper junto a Cachete Sierra, quien no pudo evitar tentarse al aire tras una inesperada pregunta de la empresaria.

Todo comenzó cuando Germán Martitegui se disponía a probar el plato del actor (pechugas de pollo a la sartén con champognones y ajo, ensalada fresca de cherrys, rúcula y albahaca) y le hizo un curioso comentario. “No me gusta decirte Cachete. Pero bueno, te dicen Cachete”, expresó el chef, generando las primeras risas entre los presentes.

Fue entonces cuando Wanda Nara, con total naturalidad, lanzó la pregunta que desató las carcajadas de todos en el estudio: “¿Por qué te dicen Cachete?”. La reacción del participante fue inmediata y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

WANDA NARA SE CONVIRTIÓ EN EL HAZMERREÍR DE MASTERCHEF CELEBRITY POR SU PREGUNTA A CACHETE SIERRA

Sin decir una palabra, Cachete Sierra miró directo a cámara, levantó los hombros y señaló su rostro, dejando en claro que la respuesta era más que evidente. El gesto provocó una ola de risas tanto entre los concursantes como entre los jurados y la propia conductora.

Lejos de incomodarse, Cachete tomó el episodio con humor y explicó el origen de su apodo: “De chiquito tenía muchos cachetes y salió de ahí. Siempre fui cachetón de arriba y de abajo. Después fue mutando a Cachete, que me parecía más amistoso. El de abajo está todavía un poco”, comentó entre risas.

El divertido intercambio se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios celebraron el humor espontáneo del momento y la complicidad entre Wanda Nara y Cachete Sierra, que obtuvo una calificación bastante decente de parte de los exigentes jurados.

