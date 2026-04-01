Lee tu horóscopo diario del 1° de abril de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Contarás con mucha fuerza para recuperar la salud y activar los planes que ya venían encaminados desde el mes anterior. Se abren puertas en la comunicación y aparecen ideas nuevas para emprender algo propio con mayor independencia. Es un mes para confiar en tu iniciativa. Energía para iniciar nuevos proyectos.

Tauro : Las puertas se abren en el trabajo en equipo y aprendés a delegar con mayor confianza. Te sentís mejor cuando comprendés cómo funcionan los demás y podés ordenar situaciones que antes generaban tensión. Hacia fin de mes comienza a verse un éxito más concreto. Estabilidad y logros sostenidos.

Géminis : Trabajarás duro para alcanzar tus objetivos, especialmente en el plano profesional donde aparecen oportunidades de crecimiento. Contás con un equipo que acompaña y potencia tus ideas. También puede surgir un amor que te inspire a ir por más. Nuevos comienzos en el amor.

Cáncer : Es un mes para generar trabajo en equipo, delegar responsabilidades y permitir que otros también decidan. Descansar un poco será clave para recuperar energía. Descubrirás con quién verdaderamente contás en proyectos compartidos o en pareja. Crecimiento en conjunto.

Leo : Obtendrás fuerza para activar planes que parecían frenados. Todo es posible si confiás en tu capacidad de liderazgo. Las energías disponibles traen trabajo, mejoras económicas y la posibilidad de sumar personas a tus proyectos. Éxito y expansión personal.

Virgo : Sentís una mayor fuerza espiritual que te ayuda a recomponerte en lo laboral y emocional. Es tiempo de recibir un reconocimiento merecido. Mejorás tu salud física y anímica, y los demás también perciben ese cambio positivo en vos. Renovación y bienestar.

Libra : Trabajar en equipo será clave para mejorar sociedades y vínculos importantes. A pesar de desacuerdos, se abren oportunidades para construir algo sólido, incluso en otro lugar o país. Encontrás inspiración para mostrar tu talento. Unión y acuerdos importantes.

Escorpio : El trabajo comienza a dar frutos y es un buen momento para hacer pequeñas reinversiones. Sumarte a un equipo sólido te permitirá crecer con mayor estabilidad. Revisar tus recursos será clave para potenciar resultados. Progreso económico.

Sagitario : Excelente mes para recuperar el tiempo perdido y activar proyectos que estaban demorados. Se genera una energía de alegría y apertura en lo laboral, social y afectivo. Te comprometés con lo que amás y avanzás con entusiasmo. Cambios favorables.

Capricornio : Los planes que te apasionan te brindan fuerza para recomponerte internamente. En lo laboral, es mejor esperar el momento indicado antes de actuar. Hacia adelante, llega una etapa para renovarte y no dejar nada pendiente. Cuidá tu cuerpo y tu energía. Equilibrio y sanación.

Acuario : Acompañar a alguien importante en tus proyectos fortalece el vínculo y genera nuevas oportunidades. Podés convertir tus ideas en algo concreto, incluso ayudando a otros a crecer. Es un mes donde te animás a involucrarte más. Habilidad para crear oportunidades.