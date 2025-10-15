Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona tras 14 años de relación y su fruto más querido: su hijo Indalecio.
La conductora y modelo publicó una carta para evitar cualquier tipo de rumor y expresó: “Hace casi 14 años conocí a Cristian, y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”.
A ello agregó: “Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó. Quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”.
“Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”, cerró.
LULI FERNÁNDEZ SOBRE SU PAREJA, ANTES DE SEPARARSE
Lo curioso del caso es que, si bien no hubo escándalos o algún punto de inflexión, Luli hablaba elogiosamente de la relación con Cristian hasta hace apenas pocos días. En una entrevista con Rulo manifestó: “Ahora es como que está más bueno que antes”.
Además, cuando él le consultó sobre cómo reaccionaría ante una infidelidad en algún viaje, ella fue contundente: “Prefiero no pensar en eso. Creo que nadie que está con alguien puede pensar así. Son tantos años y es tanta la confianza… Prefiero no pensar y no saber, porque creo que no lo perdonaría. Se terminaría, no podría volver de eso”.
Por eso, Pochi de Gossipeame abrió lugar al debate y a las dudas: ¿terminaron en buenos términos o pasó algo?