La forma en que Nicolás Vázquez reconoció que su relación con Dai Fernández trasciende el mero trato laboral fue curioso, y Fernanda Iglesias cometió un tremendo furcio en vivo al referirse al ex de Gimena Accardi.

“Genuinamente me había llamado la atención que la coprotagonista no fuera Mercedes Funes”, lanzó la panelista de Puro Show.

Sin percatarse de que había mencionado a la actriz y exesposa de Nico, de quien hace casi 19 años se divorció para ponerse en pareja con Accardi, Angie Balbiani interpretó a su compañera: “Alguien más estelar”.

Mercedes Funes y su marido Cecilio Flematti (Foto: Movilpress)

“¡Mercedes Oviedo!“, se corrigió sola Iglesias para aludir a la otra artista que había sido señalada como tercera en discordia apenas Nico y Gime confirmaron su separación.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

Cuándo comenzó a sonar el rumor sobre Nico Vázquez y Dai Fernández

Luego, Carolina Molinari puso en duda la palabra de Nico, de que el romance con Dai es reciente: “Pampito tenía la información de julio, ya no es de la semana pasada”.

“Pero se fueron de viaje juntos, chicos”, enfatizó Fernanda.

Dai Fernández y Nico Vázquez en Filadelfia. Por: Prensa Rocky.

“Fueron a Filadelfia para hacer las escenas de Rocky viajaron juntos. En teoría, Dai viajó con Nico por las escenas que se hicieron en la obra de teatro”, explicó Matías Vázquez.