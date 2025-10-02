Una vez más, Gimena Accardi explotó. Ahora fue contra la inteligencia artificial y, específicamente, su manera de responder.

La actriz analizó que herramientas como ChatGPT no brindan un aporte real porque las respuestas ofrecidas son erróneas.

No sólo eso, sino que de manera automática ofrece una contestación inicial de condescendencia, halagando al usuario.

Foto: captura de pantalla del stream Sería Increíble de Olga.

GIME ACCARDI CONTRA LA IA

En ese marco, la artista estalló en Olga: “Estoy harta de la IA. Estamos rumbo a la debacle total. Debería acabarse el mundo, yo ya estoy lista”.

Entre risas, reforzó: “No me importa lo que piensa la IA. Pero chupame la te… El 80% de las respuestas están mal y me detona el cerebro. Con Google andaba bárbaro. Qué me está explicando, yo esto ya lo sé. Es manipuladora. No quiero nada tuyo”.