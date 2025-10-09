Estefanía Berardi decidió renovar su imagen y lo compartió con entusiasmo en sus redes sociales.

De la mano del estilista Leo Lieva, la periodista y panelista se animó a un cambio de look total, apostando por tonos miel y un flequillo que enmarcó su rostro y le dio un aire completamente fresco y luminoso.

En el video que publicó, se la ve feliz y moviéndose frente a la cámara, mientras repite entre risas: “¡No puedo parar!”.

Crédito: Instagram

LA REACCIÓN DE BERARDI SOBRE SU CAMBIO DE LOOK

Con la energía que la caracteriza, Berardi acompañó la publicación con un mensaje que refleja su entusiasmo por esta nueva etapa: “Cambio de look. ¡Lista para lo que venga!”.

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios positivos y emojis de corazones, celebrando su nueva imagen. Muchos destacaron lo bien que le queda el nuevo tono de cabello y el estilo natural que transmite.