Duki y Emilia Mernes forman una de las parejas más queridas del mundo de la música urbana, y su historia de amor, tan espontánea como auténtica, comenzó con un simple mensaje que lo cambió todo.

El rapero argentino, invitado recientemente al programa “El Hormiguero” de la televisión española, relató con humor y ternura cómo nació su vínculo con la artista entrerriana, hoy su compañera de vida y colega en los escenarios.

Durante la charla con Pablo Motos, Duki repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera y aprovechó para hablar del costado más íntimo de su vida: su relación con Emilia.

ASÍ EMPEZÓ EL AMOR ENTRE DUKI Y EMILIA

El músico reveló que ambos compartían un mismo grupo de amigos y que, tras la pandemia, comenzaron a verse con más frecuencia en reuniones y encuentros informales. Poco a poco, esa cercanía fue generando una conexión especial que, sin que ninguno lo planeara, se transformó en algo más profundo.

“Nos conocíamos hacía tiempo, pero después de la pandemia empezamos a vernos más seguido. Un día quedamos los dos solos, charlando hasta la madrugada, y fue una de esas noches en las que sentís que algo cambia”, contó el artista, con una sonrisa cómplice.

Al finalizar aquel encuentro, él se despidió sin mayores expectativas, pero unas horas más tarde recibió el mensaje que daría inicio a una de las historias románticas más seguidas por sus fans.

Foto: Instagram

“Me moría de ganas de darte un beso”, le escribió Emilia, según recordó Duki entre risas. Ese mensaje fue el puntapié para que ambos comenzaran una relación que hoy combina amor, compañerismo y proyectos compartidos.

“Después de eso, ya no nos separamos más”, agregó el cantante, que no dudó en destacar la admiración que siente por la artista.