Fede Bal volvió a estar en el centro de la escena por su vida amorosa. Esta vez, el hijo de Carmen Barbieri fue visto cenando con Vicky Puig, la hija del reconocido periodista Alexis Puig, y la propia locutora decidió contar la verdad sobre su vínculo.

Después de que se filtró una foto de ambos compartiendo una comida en un restaurante frente a América, Vicky no dudó en sincerarse.

Foto: capturas América y eltrece

“La palabra salir o pareja es un poco encasillante. Tenemos un vínculo muy lindo, nos llevamos bien y nos conocemos hace tiempo”, aseguró en diálogo con Sebastián “Pampito” Perello y “La Barby” en Soy tan biutiful (Pop Radio).

“No fue una primera cita. Nos conocemos, salimos, nos vemos, garch… Ahora estábamos comiendo en un restaurante en frente de América, por eso también nos sacaron la foto”, agregó.

LA HIJA DE ALEXIS PUIG RECONOCIÓ SER LA “CUARTA EN DISCORDIA” EN LA RELACIÓN DE FEDE BAL, EVELYN BOTTO Y JULI ROQUE

Lejos de ocultar algo, Vicky remarcó: “Somos dos personas libres, solteras, que se llevan bien y la pasan bien. Cuando nos vemos, nos vemos, y cuando no, yo no le pregunto a él qué está haciendo y viceversa. Es un vínculo superlibre”.

Además, reveló cómo empezaron a verse con Bal. “Empezamos a hablar por la app de citas Bumble. Das match, pero la mujer tiene que hablar primero. Yo le mandé un mensaje…”, confesó.

En los últimos días, el perfil de Fede Bal en Bumble se volvió viral después de que una usuaria lo encontrara entre sus sugerencias. La conductora Barbie Gyalay contó en el streaming Ya fue todo que una amiga le mandó la captura: “Me dice: ‘Mirá quién me apareció’. Y cuando veo la foto, era Fede Bal”.

Fede Bal, Martín Fierro por Resto del Mundo (Foto: Movilpress)

Lo que más llamó la atención es que su perfil está completamente en inglés, algo poco común entre los famosos argentinos. Pero hay una explicación: Fede suele usar la app durante sus viajes y su cuenta está verificada por imagen, lo que confirma que es él y no un impostor.

En su biografía, Fede se describe sin vueltas: “Soy un hombre simple. Me gusta la comida, los videojuegos, la música y las películas de terror. En este momento estoy viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina. Soy actor de teatro y de cine, películas. Y me quiero divertir”.

