Este domingo desde las 13.45 Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta deMirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por el cocinero francés y referente de la gastronomía en Argentina Christophe Krywonis y la exmodelo internacional y referente de la moda Tini de Bucourt.

En esta oportunidad, la actriz, modelo, panelista y ex Gran Hermano Ximena Capristo también será de la partida junto al humorista, conductor y actor Maxi de la Cruz y la ex Casi Ángeles Rocío Igarzábal.

JUANA VIALE DESCOLOCÓ AL ABOGADO DE JULIETA PRANDI CON UN SINCERICIDIO SIN FILTROS

Juana Viale le hizo honor a su abuela Mirtha Legrand con un sincericidio sin filtros que no tuvo desperdicios.

La conductora de Almorzando con Juana tuvo en su mesa a Javier Baños, abogado defensor de Julieta Prandi, y lo sorprendió con el atípico agradecimiento por los libros que les regaló.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Almorzando con Juana.

“En mi puta vida los voy a leer”, le dijo Viale a Baños, quien captó en el momento que el comentario de la artista era picante, pero con buena onda, y le respondió con humor.

“Uno tiene el tamaño justo para que vos puedas apoyar una pava. Vos tomás mate, imagino. Y el otro es para cuando tenés la cama floja”, le contestó el letrado.

