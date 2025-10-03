Las fotos viejas tienen ese poder único de transportarnos a otros tiempos: un cumpleaños en la primaria, un viaje inolvidable o la sonrisa de un abuelo que ya no está. Pero el papel no perdona: el paso de los años deja manchas, rasgaduras y colores desvaídos que parecen borrar para siempre esos momentos.

Hasta hace poco, arreglar una foto rota o desteñida era cosa de expertos en edición digital. Pero ahora, la inteligencia artificial de Google lo hace posible para cualquiera, gratis y en cuestión de minutos.

Nano Banana: la herramienta de Google que revive tus fotos en un solo paso

La novedad se llama Nano Banana, una función dentro de Gemini, la IA de Google. Con solo un celular y conexión a internet, podés restaurar fotos antiguas dañadas y verlas como si fueran nuevas.

El proceso es simple: primero necesitás una versión digital de la foto. Si no la tenés escaneada, sacale una foto con el celular, asegurándote de que haya buena luz y un fondo blanco para que salga lo más nítida posible.

Después, entrá a gemini.google.com, seleccioná la opción de Imagen (Nano Banana) y subí la foto que querés recuperar.

Foto:IA

El prompt clave para que la IA restaure tu foto como un profesional

El secreto está en el prompt que le tenés que dar a la IA. Copiá y pegá este texto para que el resultado sea perfecto:

Restaurá esta fotografía antigua que está dañada y desgastada. La imagen presenta varias áreas con rasgaduras, manchas, colores desvanecidos y partes borrosas. A continuación, te doy algunos detalles para guiar la restauración. Rasgaduras y grietas: las grietas en la foto deben ser suavizadas y eliminadas, asegurándote de mantener la textura original del papel en las áreas restauradas. Manchas o marcas: eliminá las manchas de humedad y cualquier marca visible, especialmente en las zonas de mayor detalle. Asegurate de restaurar la uniformidad de los colores y las sombras. Desvanecimiento de color: los colores deben ser restaurados con precisión. Asegurate de que los tonos se vean naturales y que no se pierda la esencia de la imagen original. Restauración de detalles borrosos: algunas áreas están desenfocadas debido al paso del tiempo. Restaurá la nitidez, sobre todo en las partes clave de la fotografía, sin perder la suavidad característica de las imágenes antiguas. Restauración de bordes: los bordes de la foto están desgastados y necesitan ser reconstruidos sin perder la proporción ni la perspectiva original. Evitar la sobreprocesación: Asegurate de que la imagen restaurada se vea lo más natural posible, como si nunca hubiera estado dañada, sin que se note que fue editada. En cuanto al estilo y el ambiente, conservá la atmósfera original de la foto, como si fuera de la época a la que pertenece. Si la imagen es en blanco y negro, asegurate de restaurar los contrastes de manera sutil. Si es a color, mantene los tonos originales tanto como sea posible.

Con estas instrucciones, la IA puede reconstruir la foto como si la hubieras revelado hoy. Si el resultado no te convence, podés pedirle retoques: que borre una mancha que quedó, que mejore los colores o que ajuste algún detalle.

Opciones creativas y trucos para personalizar tus recuerdos

¿Querés ir más allá? Probá pedirle a la IA que le dé un toque creativo: podés situar la escena en los años 60 o en los 80, cambiar el fondo o incluso pedirle que coloree una foto en blanco y negro.

La herramienta es gratuita y está al alcance de todos. Así, recuperar los recuerdos familiares y emocionarse con el pasado nunca fue tan fácil.