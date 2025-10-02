La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya preparan la mesaza para un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana que tendrán invitados de lujo y ganadores del Martín Fierro, como la propia Chiqui.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por Fede Bal, que este lunes se llevó otro Martín Fierro por Resto del Mundo.

También acompañarán a la gran diva argentina Elba Marcovecchio, el periodista Gonzalo Aziz, Graciela Ocaña y Gabriel Oliveri, .

Los invitados de Mirtha Legrand del 4 de octubre de 2025 (Foto: Instagram @lamesazarg)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece a una mesa que tendrá la presencia del chef Christophe Krywonis.

Además, también serán de la partida los actores Maxi de la Cruz y Rochi Igarzábal, la exmodelo Tini De Bocourt y la ex Gran Hermano Ximena Carpisto.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Almorzando con Juana.

