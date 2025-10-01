Los Premios ÍDOLO Argentina 2025, el evento que reconoce a los creadores de contenido digital e influencers más destacados, confirmaron su segunda edición en nuestro país.

La gala se realizará el viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro y contará con transmisión exclusiva de Telefe, el canal líder de entretenimiento en Argentina.

Un fenómeno global que llegó para quedarse

Los Premios ÍDOLO nacieron en España en 2021 de la mano de Aída Domenech (Dulceida), referente del mundo digital europeo.

Desde entonces, se consolidaron como un galardón de prestigio para la comunidad de influencers, y su desembarco en Argentina en 2024 marcó un antes y un después en la agenda local de la cultura digital.

Su primera edición argentina, en agosto de 2024, reunió a más de 400 creadores de contenido, artistas, figuras de la moda, la música y los medios, logrando un fuerte acompañamiento de la comunidad digital.

La influencer española Dulceida, creadora del premio. Foto: prensa

“Estoy muy feliz por esta segunda edición de los Premios ÍDOLO en Argentina. Finalmente este año podré viajar, conocer el país y vivir junto a ustedes el día más importante para los creadores de contenido. ÍDOLO es un proyecto amado por nosotros en España, y ver cómo crece en Argentina es un sueño cumplido”, expresó Dulceida, creadora del galardón.

Categorías, postulaciones y votaciones

Los Premios ÍDOLO Argentina 2025 reconocerán contenidos en diversas categorías que abarcan moda, gastronomía, viajes, música, actualidad y tecnología, entre otras.

La postulación de candidatos se realiza en dos etapas:

El público puede proponer a sus influencers favoritos a través de un formulario abierto, sin límite de seguidores o alcance mínimo.

Agencias de talentos también podrán nominar a creadores.

Luego, la organización valida las postulaciones y los más propuestos se convierten en nominados oficiales. Finalmente, un jurado integrado por referentes de PR, marketing y directores de marcas líderes será el encargado de elegir a los ganadores.

Una cita imperdible para la comunidad digital

Los Premios ÍDOLO se consolidan como el único galardón exclusivo para creadores de contenido en Argentina, con el objetivo de reconocer el talento, fomentar la innovación y fortalecer la conexión entre influencers y sus audiencias.