Este lunes 29 de septiembre se entregan los premios Martín Fierro 2025 que prometen una gala inolvidable, cargada de emoción, glamour y novedades tecnológicas.

Este año, la entrega de APTRA galardonará a lo mejor de la pantalla abierta del 2024 con transmisión de Telefé. La cobertura comenzará a las 17 horas con Pía Shaw y Sofía Martínez por Telefé y después de la previa empezará, a las 19, la alfombra roja con varias duplas.

Entre ellos Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo en otro segmento y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez en un tercer punto.

A las 21 horas iniciará la ceremonia oficial conducida por Santiago del Moro.

DÓNDE Y CÓMO VER EN VIVO LOS MARTÍN FIERRO 2025

Además de la transmisión en directo por Telefé (que empieza desde las 17 horas con toda la previa y alfombra roja) se hará una difusión por los streams de ese canal en vivo por YouTube de la mano de Grego Rossello y Sofía Martínez para la alfombra roja, por Priscila Crivo y Diego Poggi y por Momi Giardina y Santi Talledo, quienes también saldrán en TV de aire.

Kennys Palacios también formará parte del equipo de streaming, así como Lean Saifir y la ex Gran Hermano Luchi Patrone reaccionando a la alfombra roja y Fefe Bongiorno por su parte desde la ceremonia.

UNO POR UNO, TODOS LOS NOMINADOS A LOS MARTÍN FIERRO 2025 A LA TELEVISIÓN ABIERTA

REALITY

Cantando 2024 (América TV)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Expedición Robinson (Telefe)

JURADOS

Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América TV)

El Gran Premio de la Cocina -eltrece

INTERÉS GENERAL

La noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (el nueve)

Susana Giménez (Telefe)

NOTICIERO NOCTURNO

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Carolina Amoroso (Telenoche - eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América )

Romina Manguel (Opinión Pública - El nueve)

Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias - Telefe)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Rodolfo Barili (Telefe Noticias)

Nelson Castro (Telenoche - eltrece)

Claudio Rígoli (Telenueve Central - El Nueve)

FICCIÓN

El encargado (eltrece)

El métodos de (El nueve)

Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Margarita (Telefe)

MAGAZINE

DDM (América TV)

Mañanísima (eltrece)

Cortá por Lozano (Telefe)

A la Barbarossa (Telefe)

BIG SHOW

Bake Off famosos (Telefe)

La noche perfecta (eltrece)

Noche al Dente (América)

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

Juana Viale (Almozando con Juana -eltrece)

Wanda Nara (Bake Off Famosos- Telefe)

Verónica Lozano (Cortá por Lozano - Telefe)

Susana Giménez (Susana Giménez -Telefe)

Mariana Fabbiani (DDM – América)

Pamela David (Desayuno Americano – América)

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

Darío Barassi (Ahora caigo - eltrece)

Iván de Pineda (Escape Perfecto – Iván de Viaje - Telefe)

Santiago del Moro (Gran Hermano - Telefe)

Guido Kaczka (Los 8 Escalones - eltrece)

PANELISTA

Diego García Sáez (Todas las Tardes – El Nueve)

David Kablin (Todas las Tardes – El Nueve)

Luis Bremer (A la Tarde - América)

Pía Shaw (A la Barbarossa - Telefe)

ENTRETENIMIENTO / JUEGOS

Ahora Caigo (eltrece)

Escape Perfecto (Telefe)

Los 8 Escalones (eltrece)

CRONISTA / MOVILERO

Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía noticias - eltrece)

Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa - Telefe)

Oliver Quiroz (A la tarde – América)

Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente - Telefe)

HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

Bendita (El Nueve)

Pares de Comedia (Net)

Pasó en América (América)

ACTOR PROTAGONISTA EN FICCIÓN

Guillermo Francella (El Encargado - eltrece)

Gabriel Goity (El Encargado - eltrece)

Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa - eltrece)

ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN

Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

Natalia Oreiro (Santa Evita y Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)

PERIODÍSTICO

A la tarde (América)

GPS (América)

Lam (América)

DEPORTIVO

Carburando (eltrece)

Conmebol libertadores (Telefe)

Copa América (Telefe)

Juegos olímpicos parís 2024 (La TV pública)

NOTICIERO DIURNO

Arriba argentinos (eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (El Nueve)

MUSICAL

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta 9 (el nueve)

CULTURAL / EDUCATIVO

Argentina de película (América) -

Proyecto tierras (Telefe) -

Tecno tendencias (América)

GASTRONOMÍA

Ariel en su salsa (Telefe)

Comer para creer (América)

Qué mañana! (El Nueve)

VIAJES / TURISMO

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (eltrece)

Tenés que ir (El Nueve)

PROGRAMA DE SERVICIOS

ADN buena salud (La TV Pública)

BA emergencias (El Nueve)

Intelexis Mujer (net)

BRANDED CONTENT

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

ACTOR DE REPARTO

Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Rafael Ferro (Margarita – Telefe)

ACTRIZ DE REPARTO

Julia Calvo (Margarita – Telefe)

Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece)

Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece)

REVELACIÓN

Lola Abraldes (Margarita – Telefe)

Mora Bianchi (Margarita – Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe)

LABOR HUMORÍSTICA

MARCOS “BICHO” GÓMEZ (Zona mixta mañana – La TV Pública)

Peto Menahem (La noche perfecta – eltrece)

Nazareno Mottola (La Peña de Morfi Y Susana Giménez – Telefe)

AUTOR/GUIONISTA

Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita – Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece)

DIRECTOR

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

DIRECTOR DE NO FICCIÓN

Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024 – América)

Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)

Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe)

Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)

AVISO PUBLICITARIO

Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América

Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

PRODUCCIÓN INTEGRAL

Bake Off Famosos (Telefe)

Survivor, Expedición Robinson ( Telefe)

Telenueve Central (El Nueve)

