A una década de su irrupción en la televisión con Gran Hermano 2015, Brian Lanzelotta vive una realidad completamente distinta.

El ex participante del reality se alejó del mundo del espectáculo y hoy se dedica de lleno a su nuevo emprendimiento: la venta de papel higiénico y rollos de cocina, bajo la marca “Bien Limpio”.

La decisión no fue fácil, pero llegó tras una fuerte crisis económica que lo golpeó durante y después de la pandemia.

En diálogo con TN, Brian contó cómo pasó de los escenarios a los repartos, y por qué se siente orgulloso del camino que eligió.

De la fama a la necesidad de reinventarse

Brian Lanzelotta, que hoy tiene 35 años y vive en San Martín con su pareja Mariana y sus tres hijos, reconoció que tras el parate que significó la pandemia, tuvo que buscar otras formas de ingreso. Probó con la venta de buzos, comida para perros y hasta trabajó como barbero. Pero fue en la fabricación de artículos de limpieza donde encontró una oportunidad real.

“Esto era una idea que tenía desde la pandemia, pero en su momento la postergué cuando me llamaron para el Cantando 2020. Ahora lo retomé y nació ‘Bien Limpio’, que lleva mis iniciales. Estoy feliz porque cada día crecemos un poco más”, relató emocionado.

Lanzamiento de “Bien Limpio”: su propio emprendimiento de artículos de limpieza

Con el apoyo de un conocido —el papá de un compañerito del jardín de sus hijos—, que le prestó el depósito de su fábrica en José C. Paz, Brian pudo dar el primer paso. Incluso vendió su auto para comprarse un camioncito usado y mejorar el sistema de reparto.

La nueva vida de Brian Lanzelotta a 10 años de su debut en la TV: vende papel higiénico y rollos de cocina



"Estoy tratando de que esto sea estable y que sea lo que me da de comer".

“Empecé repartiendo en mi auto. Como crecieron los pedidos, con mi pareja decidimos venderlo y comprar una camioneta. Hoy hacemos entregas todos los días”, explicó.

La estrategia de ventas se apoya fuertemente en redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, donde Brian muestra el día a día del emprendimiento, incluyendo los desafíos y logros del negocio.

Música, televisión y política: otras facetas de Brian Lanzelotta

Aunque se alejó del foco mediático, Brian sigue vinculado al mundo de la música. Tras su participación en el Cantando 2020, donde llegó a la final junto a Ángela Leiva, continuó grabando y tocando los fines de semana.

“De lunes a viernes me dedico al emprendimiento. Con la música sola no alcanza para vivir”, reconoció.

En 2021, además, incursionó en la política como candidato a primer concejal por el Partido Federal en La Matanza, aunque no logró superar las PASO. “Me metí por necesidad y por mi hermano discapacitado, para que escuchen a quienes no tienen voz”, recordó.

El objetivo: tener su propia fábrica

Hoy, su sueño es que “Bien Limpio” se transforme en una marca reconocida y pueda generar empleo. “Estoy trabajando para que esto sea lo que nos dé de comer, y que la música sea algo que disfrute. Ojalá la próxima nota la hagamos en mi propia fábrica”, dijo con esperanza.

