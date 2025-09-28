Lizardo Ponce sorprendió a sus seguidores con un tierno gesto hacia su pareja, Franco, con motivo de su cumpleaños.

El influencer eligió sus redes sociales para dedicarle un mensaje cargado de amor y agradecimiento que no pasó desapercibido entre sus miles de fans.

En su cuenta de Instagram, Lizardo publicó un carrousel de fotos que refleja la historia de la pareja: viajes, paseos y momentos íntimos que dejan en claro el vínculo especial que los une.

El romántico saludo de Lizardo Ponce a su novio por su cumpleaños: “Amor de mi vida”. Crédito: Instagram

Entre risas, abrazos y paisajes de ensueño, el posteo mostró cómo construyeron juntos una relación sólida y feliz.

QUÉ LE DIJO LIZARDO PONCE A SU NOVIO

Junto a las imágenes, el conductor escribió un emotivo texto que despertó suspiros:“Feliz cumpleaños amor de mi vida, gracias por hacer que todo sea siempre más lindo. Agradezco todos los días poder compartir la vida con vos y acompañarnos en todo momento. Te amo para siempre pu @francopgg 🤍”.

El mensaje no tardó en llenarse de likes y comentarios de amigos, colegas y seguidores que celebraron el amor de la pareja.