El estado de salud de Thiago Medina continúa siendo crítico, según el último parte médico leído en el programa Mujeres argentinas. El exparticipante de Gran Hermano atraviesa horas de gran preocupación luego de sufrir complicaciones respiratorias agravadas por un virus intrahospitalario, lo que pone en riesgo su evolución.

Tal como relató el periodista Gustavo Méndez, Medina lleva más de diez días internado tras haber sufrido un accidente en moto que derivó en múltiples cirugías. Aunque se mantiene estable y sin fiebre en las últimas horas, su estado sigue siendo grave, ya que los médicos debieron colocarlo boca abajo debido al daño en sus pulmones.

El joven continúa con antibióticos y bajo un estricto control médico, mientras su familia pide cadenas de oración por Thiago Medina. Según Méndez, “ayer su hermana Camila estaba destruida; la familia está realmente muy preocupada”.

Foto: Instagram Thiago Medina

REACCIONES Y CADENA DE APOYO

En redes sociales, allegados y excompañeros del reality expresaron su angustia. Daniela Celis reaccionó al parte médico de Thiago Medina con un mensaje de aliento: “Pedimos más fuerzas que nunca”. En paralelo, Belén Ludueña, conductora del ciclo, insistió en que la sociedad debe acompañar con un abrazo solidario este duro momento.

El doctor Guillermo Capuya explicó que la gravedad de su estado se debe a la combinación del cuadro pulmonar con la infección intrahospitalaria. Por ahora, cada hora es clave para su evolución.