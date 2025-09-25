Un violento episodio alteró la tranquilidad de la mañana de este jueves en Palermo, cuando una mujer desató un ataque de furia frente a la sede de Radio 10, en la calle Uriarte.

Armada con un palo de hockey, comenzó a destrozar varios autos estacionados en la puerta de la emisora, muchos de ellos pertenecientes a productores y conductores del medio.

El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue relatado en vivo por Gustavo “el Gato” Sylvestre durante la emisión de Mañana Sylvestre.

El periodista explicó que la agresora parecía encontrarse en un estado de alteración mental y que, sin previo aviso, comenzó a golpear con fuerza los vehículos que se encontraban frente al edificio.

Caos en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó autos con un palo de hockey | Créditos: X @angeldebritook

Entre los más dañados se encuentra el de la periodista Gabriela Radice, a quien le rompió vidrios y provocó abolladuras, mientras que al propio auto de Sylvestre le arrancó ambos espejos retrovisores.

Caos en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó autos con un palo de hockey | Créditos: X @angeldebritook

QUÉ PASÓ EN LA PUERTA DE RADIO 10

Uno de los testigos, el periodista Ariel Zak, describió el clima de tensión en esos minutos. Según relató, la mujer gritaba frases sin sentido y se mostraba muy exaltada.

Una agente de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona dudó en intervenir, aunque rápidamente pidió refuerzos. Minutos después, llegaron al lugar varios efectivos que lograron reducir a la atacante y poner fin al caos.

Caos en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó autos con un palo de hockey | Créditos: X @angeldebritook

De acuerdo con lo señalado por Sylvestre, la mujer no parecía tener un objetivo concreto contra la emisora ni contra alguno de sus integrantes: “No identificaba a la radio ni a nadie en particular, simplemente gritaba cosas incoherentes y golpeaba los autos”, explicó al aire.