Este domingo a las 13 hs, Telefe presenta una nueva emisión de La Peña de Morfi, conducido por Lizy Tagliani y Diego Leuco en su décima temporada.

En esta ocasión, el programa recibirá a Abel Pintos, quien celebrará sus 30 años de carrera musical con un show íntimo y exclusivo. El reconocido cantante repasará sus grandes éxitos en un encuentro especial que promete emocionar a todos sus seguidores.

Además, la artista española Lola Índigo se sumará al escenario de La Peña de Morfi para compartir su música en un programa que promete ser inolvidable.

La previa de los Martín Fierro 2025

La jornada continuará a partir de las 16:30 hs con La Peña de Morfi Especial Martín Fierro, una cobertura exclusiva de los premios más importantes de la televisión argentina.

Allí se presentarán los nominados, predicciones, detalles y curiosidades en la previa de la gran ceremonia que se transmitirá el lunes 29 de septiembre a las 19 hs por Telefe.

Como cada domingo, habrá recetas de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, las noticias del deporte con Ariel Rodríguez, el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y la frescura de Barby Franco en la Pulpería.