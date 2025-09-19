Este domingo 21 de septiembre, a las 12:00 horas, Telefe presenta una nueva emisión de La Peña de Morfi, el clásico de los mediodías, con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco.

¿Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi este domingo?

La Peña se viste de fiesta para recibir la primavera con una jornada llena de música en vivo, emociones y risas:

Jorge Rojas será el gran invitado musical de la jornada, con un show imperdible en el escenario principal.

Destino San Javier llega con su nuevo material discográfico, en una presentación cargada de emoción y folklore.

El legendario Miguel “Conejito” Alejandro pondrá a todos a bailar con su inconfundible ritmo y carisma.

En el segmento de humor, llegan Alfredo Casero y Alacrán para desatar carcajadas en la Pulpería.

Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro prepararán recetas imperdibles, ideales para compartir en familia.

Ariel Rodríguez dirá presente con las principales noticias del mundo deportivo.

Todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, que completan un elenco para morirse de risa. Y en la Pulpería, la siempre encantadora Barby Franco acompañará con su frescura y buena onda.