El reconocido divulgador musical Marcelo Arce festeja sus 50 años en la música con un espectáculo especial que une dos mundos en apariencia lejanos, pero llenos de coincidencias: Wolfgang Amadeus Mozart y John Lennon.

La función será el martes 14 de octubre a las 20 hs en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639).

Mozart y Lennon: de la Sinfonía 40 a Imagine

El show, presentado como un cuento musical, propone un recorrido fascinante por las obras más emblemáticas de Mozart —sinfonías, óperas, serenatas y conciertos— y las baladas inmortales de John Lennon, desde Imagine hasta sus clásicos con The Beatles.

Con su característico estilo didáctico, Arce revela qué describen esas composiciones, anécdotas del “niño prodigio” Mozart y la rebeldía de Lennon, resaltando coincidencias increíbles tanto en lo artístico como en lo personal.

Un espectáculo con historia

Este montaje, estrenado en 2009 dentro del ciclo Clásico y Moderno en el Teatro Avenida, fue un éxito rotundo que obligó a sumar funciones y recorrer distintos escenarios del país. En esta nueva presentación, regresa con pantalla súper gigante, imágenes subtituladas y rarezas musicales, para brindar una experiencia inmersiva.



