La ex participante de Gran Hermano, Katia “La Tana” Fenocchio, cumplió 34 años y decidió festejarlo a lo grande.

Aunque en un principio no planeaba organizar nada demasiado grande, terminó sorprendiendo con un verdadero fiestón en Palermo, con invitados, juegos y una estética digna de película rosa.

Fanática confesa de Barbie, eligió esa temática para su cumpleaños, al que definió como un evento “pink gamer”.

El lugar elegido fue Cyberplay, un espacio que combina lo mejor del entretenimiento digital: simuladores de autos, juegos retro, realidad virtual, pump it y hasta una plataforma 360 para registrar cada momento.

Katia “La Tana” de Gran Hermano celebró sus 34 con una fiesta Barbie gamer en Palermo. Crédito: Instagram/@ph_manupulvermann

UNA FIESTA PINK GAMER

Katia llegó vestida como toda una quinceañera moderna: lució un vestido largo en tono rosa pastel y entró al salón en un New Beetle color rosa con pestañas en los faros, al más puro estilo muñeca Barbie. “Fue un sueño cumplido”, resumió.

Varios “hermanitos” dijeron presente en la celebración: Juan Pablo Devi De Vigili, Cata Gorostidi, Ulises Apostolo, Chiara Mancuso, Sandra Priore, Brian Alberto, Bati Larrivey, Gabriela Gianatassio, Saif Alsayedd, Andrea Lázzaro, Florencia Cabrera, Marcelo Carro, Luciana Martínez y Candela Campos.

La velada incluyó buena música, tragos, una banda en vivo y la complicidad de sus ex compañeros.