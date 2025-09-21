Pablo Ruíz se animó a contar en televisión abierta el lado más oscuro de sus primeros años como artista. Invitado a “Almorzando con Juana”, el cantante reveló las fuertes presiones que recibió de su manager y de la compañía discográfica para que se mostrara “más masculino” y ocultara su verdadera vida.

“A los 15 años, cuando cambié de manager, me pusieron un entrenador físico para hacer pesas y me enseñaron modales para ser más masculino”, relató Ruíz, visiblemente conmovido. El artista recordó que todo esto sucedió en la misma época en que salió la imitación de Miguel del Sel, y que la presión fue tan grande que decidió irse a vivir a México.

Pero las exigencias no terminaban ahí. Ruíz contó que, además de los cambios de imagen, tuvo que soportar el bullying mediático y la presión constante de la discográfica. “No era solamente eso, era el bullying mediático, la presión de la compañía y nunca poder reclamar de ganar más dinero o de alguna cláusula del contrato”, confesó.

El cantante también recordó el momento en que la empresa decidió terminar su contrato: “Me cancelaron el contrato en México cuando me cansé de disimular y empecé a hacer mi vida. Ellos se enteraron que tenía una pareja y me cancelaron el último contrato”.

Durante la charla, Juana Viale opinó sobre el estereotipo que se le exigía a los solistas y lo calificó de “antiguo y aberrante”. Ruíz coincidió y sumó: “Me decían ‘Luis Miguel no sale de su casa, vos no tenés que salir, no tenés que tomar alcohol’. Tu vida tiene que ser un misterio”. La conductora resumió la situación con una frase contundente: “Un copy paste querían que fueras”.

En otro tramo de la entrevista, el cantante se sinceró sobre su vida amorosa actual. “Quiero encontrar una pareja, quiero ser padre, tengo varios pendientes”, contó entre risas y le pidió a Juana que le presente algún actor amigo.

Consultado sobre su última relación, Ruíz no dudó en calificarla como “horrible, tóxica total”. “Desde 2022 no estoy en pareja. En realidad no fue pareja porque vivía en Brasil, cada vez que nos veíamos… No se lo recomiendo a nadie”, admitió.

Sobre cuánto duró esa relación, fue tajante: “Como tres años. Yo también me prestaba al juego”. Y reflexionó: “La pareja es como el mejor maestro, porque te saca lo peor y lo mejor de cada uno. A veces hay relaciones tóxicas que te enseñan a decir ‘esto no es para mí, prefiero otra cosa’”.

