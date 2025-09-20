Anoche, Leandro Paredes se robó todas las miradas en la cartelera porteña. El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina eligió el Teatro Premier para disfrutar de “Una Navidad de mierda”, la comedia que protagonizan Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez.

El futbolista no fue solo: lo acompañó su esposa, Camila Galante, y también estuvo presente su amigo y colega, el flamante refuerzo de Boca Juniors, Ander Herrera, quien llegó al teatro junto a su pareja. La presencia de ambos deportistas no pasó desapercibida y generó revuelo entre los espectadores y el elenco.

Al terminar la función, Paredes y su grupo se acercaron a los camarines para saludar y felicitar personalmente a los actores. El deportista, que fue vinculado amorosamente con Evangelina Anderson, se mostró feliz con la madre de sus hijos en la noche porteña.

LAS FOTOS DE LEANDRO PAREDES EN EL TEATRO CON CAMILA GALANTE

Leandro Paredes y Camila Galante fueron a ver Una Navidad de Mierda (Foto: prensa).

Leandro Paredes, Camila Galante, el futbolista español Ander Herrera y su pareja fueron a ver Una Navidad de Mierda (Foto: prensa).

Fotos: Prensa.