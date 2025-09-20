Eugenia Tobal suele compartir con sus seguidores consejos prácticos para la vida cotidiana, desde rutinas familiares hasta recetas fáciles de aplicar en casa.

Esta vez, la actriz abrió las puertas de su cocina y mostró cómo prepara una tarta de espinaca que, según confesó, tiene un valor especial: es una herencia culinaria de su madre que ahora ella elabora para su hija Emma.

“Es una receta fácil, rápida y llena de amor. Podés hacerla grande o en formato individual y hasta tenerla lista en el freezer”, contó Tobal, quien suele apostar por opciones caseras que combinan sabor y nutrición.

Eugenia Tobal reveló su secreto para preparar la tarta de espinaca más rica y nutritiva | Créditos: Instagram @eugeniatobal

ASÍ ES LA TARTA DE ESPINACA DE EUGENIA TOBAL

La preparación parte de un relleno clásico de espinacas cocidas y cebolla salteada en cubitos, pero el toque especial está en dos ingredientes que hacen la diferencia: queso crema y atún.

“En casa usamos queso untable sin sal, pero se puede usar el que prefieras”, explicó. Esa combinación aporta mayor cremosidad, realza el sabor y suma proteínas, lo que convierte a la receta en una alternativa más completa para toda la familia.

Eugenia Tobal reveló su secreto para preparar la tarta de espinaca más rica y nutritiva | Créditos: Instagram @eugeniatobal

El procedimiento es simple: una vez cocidas las verduras, se mezclan con el queso y el atún, se condimentan a gusto y se colocan dentro de la masa. La actriz suele elegir el formato de empanaditas y se divierte dándole un repulgue prolijo, aunque también puede hacerse como tarta tradicional.

Antes de llevarlas al horno, un detalle que no falta es pinchar la superficie con un tenedor para que no se infle la masa. Tras unos minutos de cocción, el resultado es irresistible: una tarta dorada, de textura suave y con un sabor que combina lo casero con lo nutritivo.