Todos los días, Pampita comparte contenido de dos índoles: profesional y personal. Esta vez, mostró imágenes de su fin de semana con Ana García Moritán.
La conductora compartió divertidos momentos con su hija menor, que se disfrazó, se metió a la pileta y saltó en pijama sobre su cama.
No sólo eso, sino que, además, hubo una imagen que generó ternura entre todas las compartidas por la modelo.
ANA GARCÍA MORITÁN, VESTIDA DE TINKERBELL
Entre las compartidas, una foto de Pampita causó ternura entre sus seguidores. En ella se la ve con su hija Ana.
Ambas están disfrazadas con vestidos con lentejuelas y algo de encaje, casi como personajes de Disney. De hecho, el disfraz de Anita hace alusión a Tinkerbell, Campanita.