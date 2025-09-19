Todos los días, Pampita comparte contenido de dos índoles: profesional y personal. Esta vez, mostró imágenes de su fin de semana con Ana García Moritán.

La conductora compartió divertidos momentos con su hija menor, que se disfrazó, se metió a la pileta y saltó en pijama sobre su cama.

No sólo eso, sino que, además, hubo una imagen que generó ternura entre todas las compartidas por la modelo.

Ana García Moritán y Pampita. (Foto: Instagram/@anagarciamoritan).

ANA GARCÍA MORITÁN, VESTIDA DE TINKERBELL

Entre las compartidas, una foto de Pampita causó ternura entre sus seguidores. En ella se la ve con su hija Ana.

Ana García Moritán se vistió de Tinkerbell y enterneció las redes | Créditos: Instagram @pampitaoficial

Ambas están disfrazadas con vestidos con lentejuelas y algo de encaje, casi como personajes de Disney. De hecho, el disfraz de Anita hace alusión a Tinkerbell, Campanita.