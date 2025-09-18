Este martes, Inter Miami venció a Seattle Sounders por 3 a 1 y el color lo puso Rodrigo de Paul en la previa.

El mediocampista saltó al terreno de juego con Francesca, su hija de seis años, con quien protagonizó un tierno momento.

Durante la formación en fila, el jugador tuvo delante a su niña, a quien le brindó amor, en otra muestra del cariño constante que demuestra.

El tierno momento de Rodrigo de Paul y su hija en la previa de un partido de Inter Miami

DE PAUL CON SU HIJA, EL TIERNO MOMENTO

Rodrigo de Paul siempre se mostró cariñoso con palabras y gestos para con sus hijos y esta vez volvió a hacerlo antes del partido de Inter Miami.

Le hizo unos suaves masajes a Francesca, luego le acarició el pelo, mientras que la niña se mostraba muy cómoda y hasta mirándolo con admiración.