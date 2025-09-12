Por estas horas Pampita atravsaría una fuerte disyuntiva personal, ya que dudaría entre consolidar su noviazgo con Martín Pepa o darle una oportunidad a Cochito López.
La noticia explotó en Intrusos, cuando recordaron que el 9 de agosto Carolina Ardohain había ido a visitar al piloto de automovilismo a su casa en un barrio cerrado, y que todos se enteraron porque él tuvo que ir hasta la garita de seguridad a rescatarla ya que no tenía el seguro del auto vigente.
El detalle ahora es que el encuentro con Cochito se habría producido en momentos en que Pampita estaba retomando su relación a la distancia con Martín Pepa.
De todas formas, este viernes por la mañana La conductora de Los 8 Escalones publicó una foto en colaboración con el referente del polo abrazados en Polinesia, donde disfrutan de una mini luna de miel.
