El mundo del espectáculo latinoamericano atraviesa un momento de profunda tristeza: este jueves 11 de septiembre, Eduardo Serrano, uno de los actores más emblemáticos de la televisión venezolana, murió a los 82 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

La noticia la confirmó su hija, Magaly Serrano, a través de un emotivo mensaje en redes sociales. Allí, destacó la pasión y entrega de su padre tanto en la actuación como en su vida personal. Según relató su familia, Serrano falleció tras una larga batalla contra el cáncer.

“Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda”, escribió su hija.

Eduardo Serrano: una carrera de más de seis décadas

Nacido en Caracas, Serrano inició su carrera artística en 1965, primero en el mundo del doblaje y luego en el teatro y la televisión. Con más de 60 años de trayectoria, se convirtió en uno de los galanes más recordados de la pantalla chica venezolana.

Participó en más de 30 telenovelas, entre ellas clásicos como “Simplemente María” (1971), donde compartió elenco con José Luis Rodríguez “El Puma”, “Las Amazonas” (1985), “El cuerpo del deseo” (2005), “Mujercitas”, “Emperatriz” (1990) y “El rostro de la venganza”.

Su papel más recordado fue el de Rogelio Vivas en la exitosa telenovela “Juana la Virgen” (2002), que lo consagró como una figura central de la televisión latinoamericana.

Familia y vida personal de Eduardo Serrano

En el plano personal, Eduardo Serrano se casó tres veces y fue padre de tres hijos: Leonardo Andrés, Miguel Eduardo y Magaly Serrano. Además, tenía un nieto, Víctor Andrés.



