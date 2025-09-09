Catalina Gorostidi se sinceró en su programa de streaming #AllAccess y respondió con dureza a las críticas que recibe en redes sociales por su aspecto físico. La ex Gran Hermano reveló que atraviesa un trastorno de alimentación, que la llevó a sufrir episodios de salud delicados.

“Estoy re contra podrida”, comenzó diciendo Gorostidi en su descargo. La participante de Gran Hermano 2023 explicó que, aunque suele evitar hablar de su cuerpo, esta vez decidió dar detalles de su situación: “La última vez que viajé a Santa Fe no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. Estoy anémica porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”.

La influencer remarcó que nunca opina sobre el físico de los demás: “Yo nunca hablé del cuerpo de nadie, jamás. Entonces, lo que me escriben en redes no me interesa porque son personas que ni siquiera conozco”.

Crédito: X

EL ATAQUE Y LA POSTURA DE CATA

Catalina contó que muchas veces le comentan que está “a un vómito de morir” y que constantemente recibe mensajes ofensivos por su delgadez. Frente a esas críticas, subió fotos a su Instagram mostrando su panza: “Subí tres fotos seguidas a propósito, porque siempre tengo los mismos haters que me dicen lo mismo. A mí lo que me da bronca es la gente hipócrita que me acusa de hablar de los cuerpos ajenos cuando yo jamás lo hice”.

La médica reconoció que recientemente hizo un comentario sobre otra persona, pero explicó el contexto: “Sí, el fin de semana critiqué un cuerpo por primera vez. Fue a alguien que me viene acosando hace dos años por redes sociales. Le dije ‘gordo sapo parado’ y lo sostengo, porque esa persona me viene torturando desde que terminó Gran Hermano”.

Para cerrar su descargo, Gorostidi fue contundente sobre la exposición y su imagen pública: “Yo no promuevo nada. Subo fotos de mi cuerpo porque es el que tengo. No me puedo aumentar 10 kilos en una foto. Al que le guste, bien; y al que no, lo siento. Es la enfermedad que estoy pasando, y lo único que puedo decir es: lo lamento”.