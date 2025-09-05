La influencer La Coqueta compartió con sus seguidores la felicidad que siente al ver cómo avanza la construcción de su propio hogar y el de su familia.
A través de un emotivo mensaje en redes sociales, la joven transmitió la emoción que le genera este momento único en su vida.
“Hoy soy feliz. Ver cómo mi casa y la de mis padres va avanzando es un logro para mí, mi corazón llora de emoción y felicidad. Gracias Dios por todo y gracias a ustedes también”, escribió conmovida.
Junto al mensaje, La Coqueta publicó imágenes y videos de las remodelaciones y avances en la propiedad, mostrando paso a paso cómo se va concretando su sueño. La influencer destacó lo importante que significa para ella poder ver materializado este proyecto tan esperado.
LA EMOCIÓN DE SUS SEGUIDORES
La publicación no tardó en generar repercusión entre sus fanáticos, quienes inundaron las redes con mensajes de felicitaciones y muestras de apoyo.
Muchos celebraron junto a ella este gran logro personal y familiar, deseándole que disfrute cada etapa del proceso.