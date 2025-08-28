Después de regresar de su viaje a Brasil, donde disfrutó de Río de Janeiro, La Coqueta volvió a Buenos Aires y sorprendió con una decisión que no pasó desapercibida: se sometió a una intervención estética para retirar el ácido hialurónico de sus labios y recuperar su aspecto natural. Además, aprovechó para realizarse una bichectomía, un procedimiento cada vez más elegido para afinar el rostro y destacar pómulos y mandíbula.

En sus redes sociales, la influencer de Monte Grande compartió una imagen con una venda en la cara y escribió: “Qué fea estoy”. Ante la preocupación de sus seguidores, aclaró: “Me saqué labios, gente. Estoy bien. Y me hice la bichectomía”. Horas después mostró los primeros resultados y, con un emoji de corazón roto, comentó: “Me saqué la venda para comer y veo mis labios naturales”.

La creadora de contenido fue aún más directa en otro video: “Yo antes me decía al espejo: ‘no eres fea, eres pobre’. Y bueno, me hice mentón, papada y la bichectomía. Se renota. Igual se va a ir notando más”.

LA POLÉMICA CON EL ÁCIDO HIALURÓNICO

El caso de La Coqueta y el ácido hialurónico ya había generado controversia en el pasado. La influencer reveló que fue su especialista en pestañas quien le aplicó el relleno sin control sanitario. Incluso confesó en una entrevista con Martín Cirio que llegó a compartir jeringa con su hermana: “Me puso la mitad de la de ella”, dijo entre risas, aunque luego intentó minimizar la declaración.

El episodio, que además se trató de un canje, desató la indignación en redes y la reacción de médicos y expertos en estética, quienes alertaron sobre los riesgos de estos procedimientos sin supervisión profesional: infecciones, necrosis, reacciones alérgicas severas e incluso daños permanentes.

La Coqueta se sacó el ácido hialurónico de los labios y mostró el resultado. Crédito: Instagram

Hoy, tras su operación, La Coqueta asegura estar feliz con su presente y busca dejar atrás aquella etapa marcada por excesos y riesgos estéticos.