La modelo Barby Franco volvió a sorprender a sus seguidores con un video desopilante que rápidamente se viralizó en redes sociales. En medio de sus vacaciones en el Caribe, la pareja de Fernando Burlando se mostró bailando y desfilando por la playa con un inflable de flamenco al ritmo de un clásico de Madonna.

Con su estilo espontáneo y siempre divertida, Barby se robó todas las miradas al mostrarse en bikini, disfrutando del mar y de las playas blancas junto a su hija Sarah.

El video, que mezcla humor y frescura, generó una ola de comentarios y reacciones de sus fans, que celebraron la buena energía de la modelo.

Lejos de los flashes de la televisión, Barby eligió compartir postales de un descanso soñado en familia, donde se la ve relajada, feliz y disfrutando del presente.

Barby Franco contó qué hace con la ropa que Sarah Burlando ya no usa y reveló detalles de su crianza

Siempre cercana a sus seguidores, Barby Franco abrió nuevamente la cajita de preguntas en sus redes sociales y respondió con sinceridad a las inquietudes sobre su vida personal y familiar.

Una de las preguntas más repetidas fue: “¿Qué hacés con la ropa de Sarah que no le va más?”. Sin rodeos, la modelo contestó: “La regalamos o donamos”, dejando en claro su compromiso con la solidaridad y el desapego.