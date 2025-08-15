Barby Franco comparte con frecuencia momentos del día a día de su hija Sarah y esta vez la mostró en su clase de danza.

La hija de la modelo y Fernando Burlando toma clases en Twins Tap Dance Center con otras niñas de su edad.

Uno de los primeros pasos es el uso del hula hula, instante que Barby filmó con orgullo; incluso, su profesora celebró el movimiento.

LA RELACIÓN DE SARAH BURLANDO Y ANA GARCÍA MORITÁN

La hija de Barby Franco y Fernando Burlando toma clases de danza en el mismo instituto que la niña que tuvieron Pampita y Roberto García Moritán.

Así hacen equitación Sarah Burlando y Ana García Moritán (Video y foto: Instagram @barbaritafranco21)

Se llevan muy bien, son amigas y comparten momentos incluso fuera de los encuentros de danza, porque también compartieron equitación.