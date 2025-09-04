En Intrusos siguen buscando al amante “random” de Gime Accardi, y en ese sentido Paula Varela contó en vivo el último rumor que le llegó sobre la actriz y un conocido influencer que, además, fue pareja de una famosa.

Paula recordó que en la última edición del festival Coachella, que se celebra durante dos fines de semana de abril en la ciudad de Indio, en California (EE.UU.), Gimena coincidió con Agustín Franzoni ya que ambos habían sido enviados por Olga y La Casa para cubrir el evento.

Agustín Franzoni, Gime Accardi, Sofi Morandi y Lizardo Ponce en Coachella (Foto: Instagram @agufranzoni) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En ese marco, Gimena y Agustín compartieron sesiones de fotos para una conocida marca de bebidas alcohólicas junto con Sofi Morandi y Lizardo Ponce. “A mí me contaron de Jimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos... Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’”, reveló Varela.

ASEGURAN QUE GIME ACCARDI TUVO UN AFFAIRE CON UN CONOCIDO INFLUENCER, EX DE UNA FAMOSA

“’Igual él está soltero’, me dijeron, Y yo digo, ‘¿por qué me dan ese dato?’”, se preguntó al aire Paula, que recordó que el influencer fue novio de Flor Jazmín Peña, actual pareja de Nico Occhiato, el titular de Luzu TV, y quedó muy dolido porque ella prácticamente lo dejó para iniciar esta última relación.

“Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí”, señaló la panelista.

Agustín Franzoni, Gime Accardi, Sofi Morandi y Lizardo Ponce en Coachella (Foto: Instagram @agufranzoni)

“Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, agregó Paula, que negó que fuera el tal “Ulises”, el joven de 20 años que revelaron en LAM hace algunas semanas. “Eso fue después separado, cuando ella vuelvía del viaje, separada. Lo que yo te cuento es antes”, justificó.

