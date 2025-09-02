El cantante de cumbia 420, L-Gante, rompió el silencio tras el incendio que afectó la casa que alquila en un barrio privado de Canning y sorprendió con una declaración llamativa: no descartó que lo ocurrido tenga un trasfondo espiritual o una “macumba”.

“En mi casa algo se quemó. Como nadie estaba, no sé cuánto habrá durado la escena. Cuando llegué estaba todo lleno de ceniza, arriba y abajo, en todas las habitaciones”, contó en diálogo con Infama (América).

Lejos de quedarse en la angustia, el artista aseguró que ya trabaja en reparar los daños. “Hay que ponerle onda y empezar de cero”, afirmó. Además, reveló que decidió transformar la adversidad en una oportunidad creativa y usó la casa incendiada como locación para un videoclip.

CRÉDITO: INSTAGRAM

“Un tema medio sad. Quedó una escena toda llena de cenizas, en blanco y negro, algo que va a servir para una canción que tengo ahí”, adelantó L-Gante.

LA TEORÍA ESOTÉRICA DE L-GANTE

Al consultarle sobre las versiones que apuntan a una “macumba”, el músico no descartó nada: “Todo puede ser, obvio. Es medio inexplicable lo que pasó, aunque me lo hayan explicado mil veces de manera diferente, yo todavía no entendí qué pasó”.

En el ciclo, la periodista Marcela Tauro recordó que meses atrás el artista había dicho que en esa misma casa veía “espíritus”, poco después de su viaje a Punta del Este con Wanda Nara. En aquel momento no lo tomaron en serio, pero ahora algunos relacionan sus palabras con los extraños sucesos que lo rodean.