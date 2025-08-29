La torpeza de la que Marley se jacta resignado casi le cuesta caro en Tailandia, cuando se goléó la cabeza en pleno viaje junto a Karina Jelinek para un especial de Por el Mundo y debió ser atendido de urgencia.

Al momento del impacto, Alejandro Wiebe quedó cubierto de sangre, estuvo a punto de desvanecerse y generó preocupación entre sus compañeros de aventuras.

Pese al golpe, el conductor se recuperó gracias a la intevención de una médica que lo asistió, aunque las imágenes de Marley con su cabeza abierta y ensangrentada provocaron estupor en A la Barbarossa.

Marley se abrió la cabeza en Tailandia.

El relato de Marley tras el accidente: “Quedé tecleando, todo chorreado de sangre”

“Estamos vivos”, exclamó entre risas irónicas en diálogo con el magazine matutino de Telefe.

Karina Jelinek y Marley en Tailandia. (Foto: @marley_ok)

Luego aclaró que se descuidó por velar por Karina Jelinek: “Ella estaba con miedo de meterse en la cueva, yo estaba preocupado por ella y me di con una estalactita mal”.

“Quedé tecleando, con mucho dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre”, continuó.

El susto del equipo y la reacción en Tailandia

“Los tailandeses estaban como locos, no lo podían creer porque aparte nos habían recibido con honores. (...) Nos esperaban en un VIP. Entré yo y llevé puesta la estalactita y salí todo bañado en sangre”, detalló .

“La cara de todos los chinos… no sabían qué hacer, llamaron a un médico. Todos exagerados diciendo que me tenían que llevar a un hospital. Por suerte me pusieron una medicina china, no sé qué me pusieron, pero dejó de sangrar. Era algo mágico y ahí me curé”, concluyó Marley.