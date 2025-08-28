La visita de Nancy Duré al edificio de su hijo fue accidentada, ya que se quedó encerrada en un ascensor con dos albañiles durante una hora, y debieron rescatarla los bomberos.

“Lo que viví ayer fue tremendo”, resumió la periodista de espectáculo y panelista de MBA.

Entonces relató: “Yo fui a colocar un estante al departamento de mi hijo y me habían acompañado de onda dos muchachos que habían venido a hacer un arreglo en mi casa y nos quedamos encerrada en el ascensor”.

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

“Tocamos el botón para subir, no entendimos que pasaba y vimos que no funcionaba ningún botón. Quise llamar al número de emergencia que figuraba ahí mismo pero no había señal”, contunuó en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Apretamos una alarma y un vecino nos escuchó y llamó al teléfono de emergencias, al administrador y ahí esperamos que alguien venga a rescatarnos. Llegaron primero los bomberos pasada media hora”.

EL DRAMA DE NANCY DURÉ

“Yo soy claustrofóbica, me angustia mucho el encierro, pero como estaba con estos muchachos que uno tiene la edad de mi hijo me hice fuerte, traté de distender y hacer chistes”, comentó sobre la hora de incertidumbre.

“A uno le bajó la presión y el otro estaba asustado. Fue angustiante y desesperante quedarte encerrado”, confesó Nancy Duré escandalizada.