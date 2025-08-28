Este miércoles en Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich pusieron al aire el tremendo cruce entre Pablo Duggan y Horacio Embón que terminó con la salida del segundo del programa a puro insulto, y Karina Iavícoli trajo a colación una anécdota que refleja la personalidad del conductor.

Pablo Duggan se convirtió en los últimos cinco años en un personaje que abre la polémica por su cuestionado trato a sus panelistas de Duro de Domar, que en varias ocasiones abandonaron el programa, y en ese sentido, Karina salió con los tapones de punta contra el conductor.

Fotos: capturas América TV y C5N

“Yo tengo una anécdota de Duggan más divertida para salir de esta tragedia, pero para mostrar por qué me cae mal. Invitó a una amiga a cenar. Era soltero. Mi amiga fue sin comer porque pensó que creyó que él iba a hacer la cena”, adelantó Iavícoli.

Leé más:

Fulminaron a Pablo Duggan por cruzar muy fuerte a Mariana Brey en vivo: “Es machista y misógino”

KARINA IAVÍCOLI MANDÓ AL FRENTE A PABLO DUGGAN POR HABERLE HECHO PASAR UNA NOCHE NEGRA A UNA COLEGA DURANTE UNA CITA

Karina siguió con la anécdota, que tomó ribetes tragicómicos. “No había nada para comer. Él le dijo ‘hacete una sopa instantánea’, se echó en el sillón y le dijo ‘masajeame los pies’. ¡Pero escúchame!”, agregó Karina, que más tarde logró que la propia involucrada dé la cara.

Minutos después, llegó la confirmación de la anécdota, mientras Duggan le aseguraba a Lussich por mensaje de texto que ‘todo es posible’, tras negarlo inicialmente. “Ella decía ‘cómo yo, con lo que soy, ¿qué estoy haciendo acá?’”, dijo Karina mientras esperaba el mensaje de su amiga.

Fotos: capturas América TV, Net TV y C5N

“‘Me llevó la casa. Le hice la cama. Me hizo tomar esa sopa inmunda. Me hizo que le masajeara los pies. Ni siquiera me pidió el radiotaxi. Amiga, sabés que fue la peor noche de mi vida’”, leyó Iavícoli, y reveló que la afectada fue Pilar Smith, que en paralelo conducía Gossip.

“No puedo creer que estés despolvando esta historia de cuando era tan chica. (…) ¡Qué gracioso! Fue para el olvido mi vínculo con Duggan. Espantoso. Una fea experiencia”, remató Pílar en un audio que envió en el corte.

Leé más:

Firme descargo de Pablo Duggan tras haber sido acusado de maltratador por su locutora: “Las cosas como son”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.