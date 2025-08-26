En los últimos días se supo que María Antonieta de las Nieves, recordada por su papel como La Chilindrina en El Chavo del 8, fue internada de urgencia. Aunque la familia intentó mantener la situación en privado, una amiga cercana reveló detalles sobre un supuesto brote de ansiedad y desató un fuerte revuelo.

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva”, contó la fuente al medio TVNotas.

La Chilindrina, ayer y hoy. (Fotos: Web)

Tras la filtración, Verónica Fernández, hija de la actriz de 78 años, salió a aclarar la situación y llevó tranquilidad a los seguidores. “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, aseguró.

La noticia preocupó a los fanáticos de la icónica sitcom creada por Roberto Gómez Bolaños, quienes recientemente la habían visto en Chespirito: sin querer queriendo, la serie de Max que retrata la vida y obra del comediante mexicano.

A pesar de la alarma, se espera que María Antonieta de las Nieves continúe recuperándose en casa. Sin embargo, la actriz siempre ha hablado con naturalidad sobre la muerte y el legado que quiere dejar.

María Antoieta de las Nieves entró en el Libro Guinness de los récords (Foto: afp) Por: EFE Servicios

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, declaró María Antonieta en la muestra Las Catrinas de la ANDI, realizada antes del Día de los Muertos, una tradición mexicana que celebra la vida y honra a los difuntos.

